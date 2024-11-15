Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik
Kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez kurban bir gazeteci… Elazığ’da yerel bir televizyonda muhabirlik yapan 25 yaşındaki Semra Demirelli, erkek arkadaşı olduğu belirtilen Vahap Selim Çetin tarafından silahla ensesinden vuruldu. Genç kadının durumu kritik. Olayın ardından aynı silahla kendisini vuran Çetin ise öldü.
Elazığ’da Vahap Selim Çetin isimli kişi, yerel bir televizyonda gazetecilik yapan kız arkadaşı Semra Demirelli’yi silahla vurdu, ardından intihar etti.