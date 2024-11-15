Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik

Kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez kurban bir gazeteci… Elazığ’da yerel bir televizyonda muhabirlik yapan 25 yaşındaki Semra Demirelli, erkek arkadaşı olduğu belirtilen Vahap Selim Çetin tarafından silahla ensesinden vuruldu. Genç kadının durumu kritik. Olayın ardından aynı silahla kendisini vuran Çetin ise öldü.

Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 1

Elazığ’da Vahap Selim Çetin isimli kişi, yerel bir televizyonda gazetecilik yapan kız arkadaşı Semra Demirelli’yi silahla vurdu, ardından intihar etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 2

Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli’nin evine gitti.
Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 3

Demirelli’nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında tartışma çıktı.

Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli’ye ateş etti.
Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 4

Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 5

Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Semra Demirelli’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 6

Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 7

Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çetin burada öldü.
Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 8

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir kadın daha şiddet kurbanı: Ensesinden vurulan muhabir Semra’nın durumu kritik - 9
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