"Bir kadının yapabileceği iş değil" dediler: Söylenenlere aldırış etmedi
Sivas'ta yaşayan 3 çocuk annesi, hayalini kurduğu boyacılık mesleği yapmaya başladı. ''Boyacılık bir kadının yapabileceği iş değil'' diyenlere aldırmayan kadın, kadınlardan oluşan ekibi ile müşterilerine hizmet veriyor.
Sivas'ta 4 yıldır boyacılık yapan 3 çocuk annesi Handan Gökçek (42), kadınlardan oluşan 6 kişilik ekibiyle evlere giderek boyacılık yapıyor. Sadece kadınlardan oluşan ekip kuran Gökçek, ''yapamazsın'' diyenlere inat, boyacılık mesleğindeki gösterdiği başarıyla takdir topluyor.