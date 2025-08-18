"Bir kadının yapabileceği iş değil" dediler: Söylenenlere aldırış etmedi

"GÖRENLER BİZE HAYRAN KALIYOR"

Handan Gökçek'in ekibinde yer alan Selma Özcan (43), "Handan hanımın gönülden destekçisiyim. Yardımcı olmaya, elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Handan kadar profesyonel bir şekilde boya yapamıyorum ama bende onun yanında boyacılığı öğreniyorum. Bugün bir tezgâh ve mutfak dolabı boyaması yaptık, bir evin sehpalarını ve masalarını boyadık. Görenler bize hayran kalıyor. Bayan olarak bana göre çok güzel bir iş. Birçok destekçilerimiz var. Her ne kadar erkekler desteklemese, biz kadınlar çok güzel bir şekilde işimizi yapıyoruz" dedi.