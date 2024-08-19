Bir kent diken üstünde! "Sular bulanıklaştı, yer altından sesler duyuluyor"
Konya Ovası'nda yer altı sularının çekilmesine yönelik yapılan ölçümlerde geçen yıla oranla bazı bölgelerde yaklaşık 20 metre düşümler meydana geldiği raporlandı. Prof. Dr. Fetullah Arık, çekilmelerle meydana gelen obruklara karşı uyarılarda bulunarak, "Suların bulanık olması ve yer altından bazı seslerin duyulması artık obruğun ayak sesleri gelmiş demektir, obruk oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle vatandaşlarımız bu duruma karşı uyanık olmalı" uyarıda bulundu.
Konya'nın Karapınar ilçesi ve çevre ilçeler ile illerde obrukların oluşumu her geçen gün daha da artıyor. Obruk oluşan bölgelerde araştırma yapan AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan ölçümlerde son 1 yıl içerisinde yeraltı su kaynaklarında bölge farklılığına göre yaklaşık 20 metreye kadar düşümler raporlandı. Çalışmalar sırasında obrukların büyük bir çoğunluğu yer altının düşümüne de bağlı olarak vahşi su kullanımı olarak belirtildi.