Bir kentin "beyaz altını" Ramazan'da talep arttı, 3 saatte hazırlanıp 300 lira satılıyor

Elazığ'ın badem şekerine beyaz inci dediklerini belirten işletme sahibi İmam Gündoğdu, "Badem şekerini normal günde de satıyoruz ama Ramazan ayında daha da gözde bir ürün. Vatandaşlar tarafından da yoğun bir talep var. Badem şekerinin geçen sene Ramazan ayında fiyatı 250 liraydı bu sene ise 300 lira oldu.