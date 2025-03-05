Bir kentin "beyaz altını" Ramazan'da talep arttı, 3 saatte hazırlanıp 300 lira satılıyor
Elazığ'da her Ramazan olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen bademin, badem şekeri yolculuğu başladı. Ramazan ayından önce 2 torba yapılan badem şekeri, Ramazan ayıyla birlikte günlük 13 torba yapılmaya başlandı.
Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen, Elazığ'da Ramazan ayında hemen her eve giren, hatta yurt dışına da gönderilen badem şekeri, bu yıl da birçok işletmede yapılmaya başlandı.