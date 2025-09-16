Bir kentin vazgeçilmez lezzeti: Endemik otlarla hazırlanıyor, tezgahta yerini aldı

"TOPRAK ALTINA GÖMÜLÜ PEYNİR SOFRALARI SÜSLÜYOR"

İHA muhabirine konuşan 27 yıllık peynirci esnafı Mehmet Nar, mevsimsel olarak Van peynirinde çeşitlilik görüldüğünü belirtti. Mayıs-haziran aylarında "taze peynir" olarak bilinen yumuşak peynir tüketildiğini ifade eden Nar, "Haziran-eylül döneminde salamura peynir ön plana çıkarken, eylülden mart-nisana kadar da toprak altına gömülü peynir sofraları süslüyor. Aslında ‘Van peyniri' denildiğinde akla genellikle toprak altında bekletilen peynir geliyor. En özel ve makbul olan da bu peynir kabul ediliyor. Çünkü yaklaşık 8 ay ile 1,5 yıla kadar toprak altında kalan peynir, toprağın nemini ve kokusunu alıyor. Bu süreçte peynir, örneğin 50 kilodan 40 kiloya kadar düşerek kıvamına ulaşıyor ve en lezzetli halini alıyor. Mayıs-haziran aylarında halk bu peyniri hazırlamaya başlıyor. Gömmeler ise isteğe göre sulu veya susuz yapılıyor" dedi.



