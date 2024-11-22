Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi dumandan etkilendi. Sadece iskelet yapının kalmış hali ve restoranın önündeki motosikletin bazı bölümlerinin erimiş durumu, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı - 1

Merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir restoranda kömür sobasından perdelere ve masa örtülerine kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı - 2

TEMİZLİK İŞÇİSİ CAN VERDİ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, restorandaki temizlik işçisi Hanım Çakır (41) yaşamını yitirdi, 17 kişi dumandan etkilendi.

Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı - 3

Restoranda soğutma çalışmaları devam ederken yangının boyutu gündüz ortaya çıktı.

Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı - 4

Sadece iskelet yapının kalmış hali ve restoranın önündeki motosikletin bazı bölümlerinin erimiş durumu, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yanan yapı içinde inceleme yaptığı görüldü.

Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı - 5

Yangında hayatını kaybeden temizlik personeli Hanım Çakır'ın cenazesi, merkeze bağlı Salar beldesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından öğle vakti beklemeden kıldırılan cenaze namazına hayatını kaybeden Çakır'ın eşi Yahya Çakır, çok sayıda yakını ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin ve Salar Belediye Başkanı Halil Aygün de katıldı.

Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı - 6

"TELEFONUNU ALMAK İÇİN GİRDİ, DIŞARI ÇIKAMADI" İDDİASI

Hanım Çakır'ın içeride unuttuğu cep telefonunu almak için tekrar restorana girip, dışarı çıkamadığı ve hayatını kaybettiği iddia edildi. Diğer yandan yangından etkilenen 17 kişiden yalnızca birinin hastanede tedavisinin sürdüğü, onun da yangın sırasında dışarı çıkmak için camı yumrukladığı için elinden yaralandığı öğrenildi.

Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı - 7

"MÜDAHALE EDELİM DERKEN YANGIN ÇIKTI"

Yangın sırasında restoranda bulunan Türk Eğitim- Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Muhtar Demirci, iş yeri sahiplerinin yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını vurguladı.

Demirci, "Şartlar, rüzgar ve aşırı yanıcı maddeler durumu körükledi. Yangın dışarıda balkon kısmındaki sobanın borusunun çatıya çıktığı yerden başladı. Artık oradan sobadan mı bir kıvılcım sıçradı ne oldu; orasını tam bilemiyorum. Misafirlerimizi karşılamaya orada başladığımız için yangını gördük. Görevlilere hemen 'Yangın çıkacak müdahale edelim' derken anında çıktı. İçeride yaklaşık 30 arkadaşımız vardı. Güvenli bir şekilde panik olmadan tahliye etmeyi başardık ama maalesef içeride bir işçinin kaldığını üzülerek öğrendik." diye konuştu.

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