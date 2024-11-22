Bir kişinin can verdiği restoran yangınında hasarın boyutu ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da bir restoranda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 17 kişi dumandan etkilendi. Sadece iskelet yapının kalmış hali ve restoranın önündeki motosikletin bazı bölümlerinin erimiş durumu, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir restoranda kömür sobasından perdelere ve masa örtülerine kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.