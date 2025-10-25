Bir köyü alarma geçirmişti: Bu kez ağaç üstünde görüldü

Sırataşlar köyünde yaklaşık bir aydır görülen ve tarlalardaki sebzelerle hayatta kalmaya çalışan zayıf yavru ayı, daha önce DKMP ekiplerinin yaptığı aramalara rağmen bulunamamıştı. Köy sakinlerinin yavru ayının köpekler tarafından zarar görmemesi için çabası sürerken, bu kez ayı bir ağacın üzerinde fark edildi.

Köylüler, yavru ayıyı ağaçta görünce durumu hemen DKMP ekiplerine bildirdi. Ekiplerin köye gelmesiyle birlikte, Aydıntepe itfaiyesinden de yardım istendi. İtfaiye aracının yardımıyla ağaca yaklaşan DKMP personeli, yorgun ve zayıf düşmüş yavru ayıyı bulunduğu yerden indirmeye çalıştı Ancak ağacın üzerinde dakikalarca duran ve iyi beslenemediği için bir hayli zayıfladığı görülen yavru ayı, gücünü kaybedince beklenmedik bir hamle yaptı. Yavru ayı, kurtarılmaya çalışıldığı sırada aniden ağaçtan atlayarak, kaçmaya başladı