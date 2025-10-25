Bir köyü alarma geçirmişti: Bu kez ağaç üstünde görüldü
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde annesi olmadan dolaşan ve köy sakinlerini tedirgin eden yavru ayı, bu kez bir ağacın tepesinde görüldü.
Köpeklerin kovalaması sonucu ağaca tırmanan ve burada bekleyen yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile köylüleri seferber etti. Yavru ayıyı kurtarma girişimi, ayının ağaçtan atlayarak dağlık alana kaçmasıyla son buldu. O anlar, köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.