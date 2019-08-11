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Bir Kurban Bayramı klasiği: Acemi Kasaplar

Anadolu Ajansı, DHA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar hastanelerin acil servislerini doldurdu.

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    Kurban Bayramı'nın ilk dakikalarından itibaren yurdun dört bir yanından "acemi kasap" haberleri geldi.
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    Belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını kesmeye başladı.
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    Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelerin acil servislerine müracaat etti.
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    Önemsiz kesileri olan yaralılar ayakta yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
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    Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, "İnsan 2 defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum" dedi.
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    İşte yurttan acemi kasap manzaraları...
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