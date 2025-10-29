Bir mahallenin ilk kadın muhtarı: 16 yıldır mührü kimseye kaptırmadı

MAHALLENİN 'İYİLİK MELEĞİ'

Muhtarlık bürosunda seçmenlerine gönderilen postaları teslim alıp adrese bırakarak evrak işlemlerini tamamlayan Kılınç, sonra da alışveriş yapan yaşlıların eşyalarını taşımaya, eczaneden ilaç almalarına, düğün ve cenaze merasimlerinde mahallelinin ihtiyaçlarına destek olmaya kadar her konuda çevresine yardımcı oluyor. Mahallelinin 'iyilik meleği' olarak görüp 'Muhtarım', gençlerin ise 'Muhtar Teyze' diye seslendiği Kılınç, Eğirdir Gölü'ndeki adada nüfusu yaz aylarında 2 kat artan mahallesinde, görevini severek sürdürdüğünü söylüyor.