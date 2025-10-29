Bir mahallenin ilk kadın muhtarı: 16 yıldır mührü kimseye kaptırmadı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, 250 nüfuslu Yeşilada Mahallesi'nde 2009'da muhtar seçilen Şükriye Kılınç (59), mührünü 4 dönemdir kaptırmadı. Mahallenin ilk kadın muhtarı olarak yardımseverliğiyle seçmenlerinin gönlünü kazanan Kılınç, "Mahalle sakinlerimiz muhtar olmamı isterse önümüzdeki seçimde de aday olacağım. Seçmenlerimiz istediği için muhtarlık yapıyorum" dedi.
Yeşilada Mahallesi'nde oturan Şükriye Kılınç, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme isteğiyle muhtar olmaya karar verdi. 1940'lı yıllarda muhtarlık yapan dedesinin yaşadıklarını aile büyüklerinden hikaye olarak dinleyen ve muhtarlığa ilgi duyan Kılınç, 2009 yılındaki seçimde adaylığını açıkladı.