Bir paylaşımla milyonlarca kişiye ulaştı: Dedektörle yüzük aranıyor

"İÇİMDE BİR UMUT VAR"

Alın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca kişiye ulaşacağını tahmin bile etmediğini dile getirdi.

Alın, şöyle devam etti:



“Yani bir kere buraya geleceğini asla tahmin edemeden, etmeden yazmıştım o paylaştığım tweeti. Arsuz Belediye Başkanımıza, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza, burada çalışma yapan arkadaşlara ve Twitter'dan bana o duaları eden, annesinin yadigarını göndermek isteyen, aynısını yapmak isteyen ve kuyumcu arkadaşlara yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben şunu düşünerek paylaştım o tweeti; birisi benden sonra bulmuştur, çünkü su çok berrak çok temiz ve minicik bir parıltı bile görünebiliyor benden sonra bulan kişinin paylaşımımı bir ihtimal görüp bana yüzüğümü geri getireceğini ümit ederek paylaştım ama herkesler çok destek verdi. Çok şaşkınım ayrıca çok mutluyum gerçekten. Twitter'da da bunu söyledim bir daha söylemek istiyorum. Şimdi anne, baba aynı anda gidince yani üzerimde müthiş bir kimsesizlik hissi var. Depremden beri şu an ilk defa böyle bir sürü benim derdimi özümsemiş insan görüyorum, çok etkiledi beni. Yüzük bulunmasa bile halen içimde bir umut var, bulunmasa bile katkı sağlayan herkese teşekkür ederim."