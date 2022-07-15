Bir scooter kazası daha: Adana'da genç hemşire ölümden döndü

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK İDDİASI

Baba Mehmet Akif Şener (60), sürücünün ehliyeti olmadığını da iddia ederek, “Bu caddenin yol hakkı azami 30 kilometre. Ancak o sürücü neredeyse 100 kilometre hızla gelerek kızıma çarpıyor. Kızımın vücudunda birçok kırık var. Şu an kızım yarı yatalak durumda” diye konuştu.





Öte yandan baba Mehmet Akif Şener, sürücünün tutuklanıp hak ettiği cezayı almasını istedi.