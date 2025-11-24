Sobanın yanında ömürlük fedakârlık: Üç öğrencili okulda bile bir dünya kuruyorlar

Hakkari'nin Irak sınırında yer alan bir köy okulunun öğretmeni Gülay Kaya, sınıfında bulunan dört öğrencinin gelişimi için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Hem müdür hem de öğretmen olarak çalıştığı okulun fiziki eksikliklerini vatandaşların yardımıyla gideren Kaya, sınıfa kitap okuma yeri, zeka oyunları, kitap ve materyaller kazandırdı. Bazı velileri ise çocukların okula devamlılığı konusunda ikna etti.

EĞİTİM SADECE OKULDA DEĞİL

Bölgedeki okuma yazma oranının artması gerektiğini düşünen öğretmen, okuldan arta boş zamanlarında evlere giderek velilere okuma yazma öğretiyor. Gülay Kaya köylüler ve öğrencileriyle aile gibi olduklarını çok mutlu olduklarını belirtti.