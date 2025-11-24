Sobanın yanında ömürlük fedakârlık: Üç öğrencili okulda bile bir dünya kuruyorlar
24.11.2025 10:04
Son Güncelleme: 24.11.2025 10:36
Köy okullarında eğitimin devamlılığı için çaba gösteren genç öğretmenler, öğrenci sayısına ve imkansızlıklara bakmaksızın yarınlara ışık tutuyor.
Yurdun dört bir yanında öğretmenler gelecek için umut oluyor.
Ağrı'nın Yukarı Yenigün köyünde yer alan Yukarı Yenigün Yeşil İlkokulu 4 kadın öğretmeniyle eğitim veriyor.
Köy okulunda öğretmen olmak sadece ders anlatmak değildir çocukların hayatına bir kapı açmaktır diye aktaran öğretmenler, sınıfların düzeninden ders planlamasına, etkinliklerden materyal hazırlığına kadar tüm işleri birlikte yürütüyor.
Kışın zorlu hava koşullarında öğrencilerin eğitimden geri kalmaması için mücadele ediyorlar. Sobaların ısıttığı sınıflarda çocukların bireysel gelişimleri yakından takip ediliyor.
ÜÇ ÖĞRENCİLİ OKUL
Bayburt'un dağ köylerinden birinde sınıf öğretmenliği yapan Zahide Aydın, birleştirilmiş sınıfta 3 öğrencisine eğitim veriyor.
Meslek hayatına bu köyde başlayan Aydın, ilk başta 16 öğrencisinin olduğunu yıllar içerisinde giderek azaldığını ifade etti. Üç öğrenci mezun olduktan sonra okul yeni kayıt olmadığı sürece kapalı kalacak.
KÖYÜN HEM ÖĞRETMENİ HEM GELİNİ
Aslen Trabzonlu olan Zahide öğretmen, eşiyle bu köyde tanıştıklarını hayatlarını birleştirdiklerini anlattı. "Hayatımızı burada kurduk. Bu köyün hem öğretmeni hem de gelini oldum" sözlerini kullandı.
HEM MÜDÜR HEM HİZMETLİ HEM DE ÖĞRETMEN
Kahramanmaraş'ın kırsal bölgesinde bulunan Çağırgan Kikiler İlkokulu'nda görevli 25 yaşındaki, sınıf öğretmeni Derya Acun sadece öğretmenlik değil okuldaki bütün sorumlulukları üstleniyor.
İlk görev yeri olmasına rağmen hızla uyum sağlayan Acun, sobayla ısınan okulda temizlik ve bakım işlerini de yapıyor ayrıca müdür yetkili öğretmen olarak hem idari hem eğitim görevlerini üstlendiğini belirtti.
SOBA YAKMAYI ÖĞRETMEN OLUNCA ÖĞREDİ
Büyükşehirde büyüyen Derya öğretmen, mesleğe hazırlanırken soba yakacağını hiç düşünmemişti. Fedakar öğretmen her sabah öğrencileri sınıfta hazırlık yaparken odun kırıyor, kovalara doldurup sobayı yakıyor.
OKULDAN AİLELERE UZANAN EĞİTİM SEFERLİĞİ
Hakkari'nin Irak sınırında yer alan bir köy okulunun öğretmeni Gülay Kaya, sınıfında bulunan dört öğrencinin gelişimi için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Hem müdür hem de öğretmen olarak çalıştığı okulun fiziki eksikliklerini vatandaşların yardımıyla gideren Kaya, sınıfa kitap okuma yeri, zeka oyunları, kitap ve materyaller kazandırdı. Bazı velileri ise çocukların okula devamlılığı konusunda ikna etti.
EĞİTİM SADECE OKULDA DEĞİL
Bölgedeki okuma yazma oranının artması gerektiğini düşünen öğretmen, okuldan arta boş zamanlarında evlere giderek velilere okuma yazma öğretiyor. Gülay Kaya köylüler ve öğrencileriyle aile gibi olduklarını çok mutlu olduklarını belirtti.
KIŞIN OKULA ULAŞIM ZOR
Muş'un ücra köylerinden birinde sınıf öğretmenliği yapan Tuğba Çökdel, sobalı sınıfında 18 öğrencisini iyi şekilde geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Çökdel, dağın yamacında bulunan köy okuluna servisle geliyor ardından ilk işi sobayı yakmak oluyor.
Çocukların okulu sevmesi için renkli panolar hazırlayan fedakar öğretmen, çocukların kitap okuma alışkanlığını kazanması için çok çabaladığını belirttti.
KIŞIN ARAÇLARIN ÇIKAMADIĞI KÖYDE EĞİTİM
Genç öğretmen köyün eğiminden dolayı kışın araçların çıkamadığını bir noktadan sonra okula karlı havalarda yürüyerek geldiğini aktardı.