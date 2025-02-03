Bir sonraki kandil ne zaman? 2025 Berat gecesi tarihi
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin idrak edilmesi ile şimdi ise üç ayların üçüncü ve son kandili Berat Kandili'nin tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Berat Kandili ne zaman?
Ramazan'ın müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili heyecanla bekleniyor. Berat Kandili, 1 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. İşte, 2025 Berat Kandili tarihi...