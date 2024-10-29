Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yenilenmeye devam ediyor. Marketlerde satılan sucuk, kaşar peyniri, zeytinyağında yine çok sayıda hile ortaya çıkarken şimdi de bakanlığın radarına sosyal medya üzerinden satışları yapılan ürünler takıldı. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tulum peynirinde natamisin maddesi bulundu.

Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar için yeni listesini yayımladı.

Listeye https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd adresinden erişebilirsiniz. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor - 2

Yayımlanan yeni listede kahvaltılara sevilerek tüketilen tulum peynirinden, mantar enfeksiyonlarında tedavi amacıyla kullanılan natamisin çıktı.

Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor - 3

Böylece listede taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı dün itibarıyla 705'e yükseldi.

Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor - 4

Diyarbakır'dan sosyal medya aracılığıyla satılan sözde tulum peynirinde uygunsuzluk tespit edildi.

Üründe göz ilaçlarında da kullanılan, mantar enfeksiyonlarına karşı etkisiyle bilinen natamisin ile bitkisel yağ tespit edildi.

Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor - 5

NATAMİSİN NEDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığının paylaştığı bilgilere göre; natamisin, süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesidir.

Natamisin özellikle küf ve maya üremesini engellemek amacıyla kullanılır.

Böylece ürünlerin raf ömrü uzatılır ve ürünlerde mikotoksin oluşum riski engellenir.

Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor - 6

NATAMİSİN ZARARLARI

Fazla miktarda kullanıldığında toksik etkisi olmamasına rağmen insan sağlına zararları olabilmektedir.

E-210 kodlu gıda katkı maddesi olan ve gıdalarda koruyucu olarak kullanılan benzeik asit gıdalarda küf ve maya oluşumunu engelleyen raf ömrünü uzatan bir özelliğe sahiptir.

Günlük vücuda alım miktarı 5 mg/kg vücut ağırlığıdır. Fazla miktarda vücuda alındığında insan sağlığına zararlı olmaktadır.

Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor - 7

E-200 kodlu gıda katkı maddesi olan ve gıdalarda koruyucu olarak kullanılan sorbik asit gıdalarda küf ve mayalara karşı etkilidir.

Gıdalarda izin verilen miktarı %0,5-%0,025 arasında değişir.Fazla miktarda alındığında insan sağlığına zararlı olmaktadır.

Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor - 8

NATAMİSİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Natamisin gıda sektöründe koruyucu (küf ve maya önleyici) olarak kullanılmaktadır.

Gıdaların bozulmasına neden olan bilinen tüm küf ve mayalara karşı etkilidir.

Natamisin özellikle peynirlerde, sosislerde ve sucuklarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bazı ülkelerde meyve suyu, şarap ve yoğurtlarda da kullanılmaktadır.

Natamisin ürünlere püskürtme sistemiyle ya da direkt ürün içine ilave edilerek kullanılabilir.

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