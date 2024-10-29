Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor

NATAMİSİN KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Natamisin gıda sektöründe koruyucu (küf ve maya önleyici) olarak kullanılmaktadır.

Gıdaların bozulmasına neden olan bilinen tüm küf ve mayalara karşı etkilidir.

Natamisin özellikle peynirlerde, sosislerde ve sucuklarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bazı ülkelerde meyve suyu, şarap ve yoğurtlarda da kullanılmaktadır.

Natamisin ürünlere püskürtme sistemiyle ya da direkt ürün içine ilave edilerek kullanılabilir.