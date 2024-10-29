Bir ürün daha gıdada "kara listeye" girdi... Alırken dikkat! Kahvaltı sofralarından eksik olmuyor
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi yenilenmeye devam ediyor. Marketlerde satılan sucuk, kaşar peyniri, zeytinyağında yine çok sayıda hile ortaya çıkarken şimdi de bakanlığın radarına sosyal medya üzerinden satışları yapılan ürünler takıldı. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tulum peynirinde natamisin maddesi bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar için yeni listesini yayımladı.
Listeye https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd adresinden erişebilirsiniz.