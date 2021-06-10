Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği

Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Bir yandan belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.

İHA 10.06.2021 - 10:19

Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 1
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan Deniz Salyası, Menekşe deresinde de etkili oldu.
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 2
Belediye ekipleri kanalın bir bölümünde görülen müsilajı temizleme çalışmalarına başladı.
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 3
Müsilaj temizliği ile denize girme aynı karede
Belediye ekipleri Deniz Salyasını temizlerken bir yandan vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 4
Vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya çalışırken, belediye ekipleri ise müsilajı temizleme çalışmalarına devam etti.
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 5
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 6
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 7
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 8
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 9
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 10
Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği - 11

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