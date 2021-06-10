Bir yanda deniz keyfi, bir yanda müsilaj temizliği
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Küçükçekmece Menekşe deresine kadar geldi. Bir yandan belediye ekipleri deredeki müsilajı temizlerken bir yandan da vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.
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İHA 10.06.2021 - 10:19
Marmara Denizi’ni etkisi altına alan Deniz Salyası, Menekşe deresinde de etkili oldu.
Belediye ekipleri kanalın bir bölümünde görülen müsilajı temizleme çalışmalarına başladı.
Müsilaj temizliği ile denize girme aynı karede Belediye ekipleri Deniz Salyasını temizlerken bir yandan vatandaşlar Menekşe Sahili’nde denize girdi.
Vatandaşlar denizin keyfini çıkarmaya çalışırken, belediye ekipleri ise müsilajı temizleme çalışmalarına devam etti.
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