Bir yanda deniz manzarası, diğer yanda kar. Araçlar ve yollar kara gömüldü
16.12.2025 10:41
DHA
Rize'nin bin 800 rakımlı Handüzü Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Karla kapanan yolların açılması için ekipler çalışma başlattı.
Rize'de yaylalar kara gömüldü.
Güneysu ilçesine bağlı, bin 800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye ulaştı.
BİR YANDA DENİZ BİR YANDA BİR METRE KAR
Yüksek rakımı sayesinde hem yayla havası hem de deniz manzarasını aynı anda sunan Handüzü Yaylası'nda, sislerin arasından görünen Karadeniz ile karla kaplanan ormanlar seyirlik görüntüler oluşturdu.
Yoğun kar yağışının ardından yaylada konaklayan vatandaşlar ilçe merkezine dönüşe geçti.
Karla kapanan yolların açılması için de ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.
"DÖRT MEVSİMİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"
Konaklamaya gelenlerden Abdülhamit Yılmaz, "Burası artık bir turistik yer oldu. 10 kilometre uzaklıktaki merkezden geldik. Ama çıkamadık. Malzememizi aldık ve geri dönüyoruz. Başka bir yerde konaklama yapacağız. Burada dört mevsimi bir arada yaşıyoruz." diye konuştu.