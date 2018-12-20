Bir yanda yaz diğer yanda kara kış

1 Yurdun doğu kesimleri kar ve soğuk ile mücadele ederken güneyde yazdan kalma günler yaşanıyor.

2 Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışın etkisi altında kalan Antalya'da bugün hava güneşliydi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girip, balık tutarak çıkardı.

3 Yüzünü gösteren güneş nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

4 Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken bazıları ise kumsala oturup güneşlenmenin keyfini sürdü.

5 Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

6 Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü.

7 BOLU Yurdun büyük bir bölümünde ise kar ve soğuk var.

8 BOLU Bolu'da doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

9 BOLU Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Abant, günübirlik ve konaklamak için gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.

10 BOLU Kar Bolu Dağı geçişinde de etkili oluyor.

11 BOLU D-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde, Anadolu Otoyolu'nun ise 2 ve 3'üncü viyadüklerle Kaynaşlı Sarıçökek, Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde hafif şiddetle etkili olan yağış ulaşımda aksaklığa yol açmıyor.

12 BOLU Polis ekipleri, güzergahlarda sürekli ring halinde olarak sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme işlemlerini ara vermeden sürdürüyor.

13 BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve Kazdağları'nın eteklerinden geçen kara yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

14 HAKKARİ Hakkari'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

15 ARDAHAN Doğu bölgelerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.

16 HAKKARİ

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