Bir yanda yaz diğer yanda kara kış
Anadolu Ajansı, DHA
Başta doğu bölgeleri olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde kar ve soğuk hava etkili olurken Antalya'da vatandaşlar bugün denize girdi.
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1Yurdun doğu kesimleri kar ve soğuk ile mücadele ederken güneyde yazdan kalma günler yaşanıyor.
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2Geçtiğimiz günlerde yoğun yağışın etkisi altında kalan Antalya'da bugün hava güneşliydi. Vatandaşlar sıcak havanın tadını denize girip, balık tutarak çıkardı.
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3Yüzünü gösteren güneş nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.
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4Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken bazıları ise kumsala oturup güneşlenmenin keyfini sürdü.
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5Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.
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6Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı 17 derece ölçüldü.
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BOLUYurdun büyük bir bölümünde ise kar ve soğuk var.
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BOLUBolu'da doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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BOLUKar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Abant, günübirlik ve konaklamak için gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu.
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BOLUKar Bolu Dağı geçişinde de etkili oluyor.
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BOLUD-100 kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde, Anadolu Otoyolu'nun ise 2 ve 3'üncü viyadüklerle Kaynaşlı Sarıçökek, Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde hafif şiddetle etkili olan yağış ulaşımda aksaklığa yol açmıyor.
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BOLUPolis ekipleri, güzergahlarda sürekli ring halinde olarak sürücüleri aşırı hız ve yakın takip konusunda uyarırken, Karayolları ekipleri de tuzlama ve kar küreme işlemlerini ara vermeden sürdürüyor.
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BALIKESİRBalıkesir'in Edremit ile Çanakkale'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve Kazdağları'nın eteklerinden geçen kara yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
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HAKKARİHakkari'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
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ARDAHANDoğu bölgelerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 5, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Erzurum'da 1 derece ölçüldü.
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