Bir yanı sonbahar bir yanı kış: Eşsiz doğası hayran bırakıyor
Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, kar yağışı sonrası seyri güzel görüntüler oluşturdu.
Van Gölü Havzası'nın batısında, Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.