Bir yanı sonbahar bir yanı kış: Eşsiz doğası hayran bırakıyor

Bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındıran kalderanın kuzey kısmında sonbahar mevsimi, güney kısmında ise kış mevsimi hakim. Kar yağışı sonrası bir tarafı beyaza bürünen kalderanın bir tarafı ise sonbahar renkleri ile misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor.