Bir yılda 62 bin ölüme neden oldu: Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu

Çağlayan, "Bu yüzden sağlık için çok önemli. Partikül madde hava kirliliği, her yıl yaklaşık 7,8 milyon erken ölüme neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Rapora göre, hava kirliliğinin düzeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyeye çekilirse Türkiye'de yılda en az 60 bin hayat kurtarılabilir.