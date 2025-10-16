Bir yılda 62 bin ölüme neden oldu: Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu
Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl 62 bin kişi hava kirliliği kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdi. Raporda, Türkiye'nin havası en kirli şehirlerine de yer verildi. (Haber: Sena Gürbıyık)
Durgun rüzgar, ısınma kaynaklı yakıt kullanımı ve egzoz...
Bu durumların hepsi havayı kirleten nedenler arasında yer alıyor.
Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre, hava kirliliği Türkiye ekonomisine yılda 138 milyar dolara mal oluyor.