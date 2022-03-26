Bir yıldır hiç acıkmıyor

Doktorların verdiği cevapları da söyleyen Serhat Saltık, ‘Şu ana kadar ne tıp kitaplarında biz bu şekilde bir şey okuduk ne de doktorluk hayatımız boyunca bu şekilde bir vakaya rast geldik. Gerçekten biz de çok şaşkınız’ dediler. Hastalığım çok ilerleyince sürekli doktorlara gitmem gerekince şehir şehir, hastane hastane doktor gezmeye başladım. Bu sebeple eğitimime devam edemeyip okulumu dondurdum ve eğitimime ara verdim. Buradan doktorlara sesleniyorum, ellerinden bir şey geliyorsa beni bu durumdan kurtarabileceklerine inanıyorlarsa lütfen ellerimden tutsunlar, bana bir çıkış yolu göstersinler. Bana yardım eli uzatılırsa çok sevinirim” diye konuştu.