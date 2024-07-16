Bir yıldır kayıp olan Veli Eren Atay nerede? Cep telefonu Manisa'dan çıktı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinden eğlenmek için gittiği Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'dan bir yıldır haber yok. Atay'ın telefonu ise Manisa'da bir ailenin evinden çıktı. Atay ailesi, mucize beklediklerini dile getirip "Sabırla bekliyoruz." dedi.
Marangoz Mehmet Atay (49) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay çiftinin iki erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz 2023'te öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti.