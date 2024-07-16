Bir yıldır kayıp olan Veli Eren Atay nerede? Cep telefonu Manisa'dan çıktı

"SOMUT BİLGİSİ OLAN EMNİYETE BAŞVURSUN"

Veli Eren Atay'ın annesi Ebru Atay, "Tam bir sene oldu. Bir sonuç çıkmadı. Çok koşturduk. Sosyal medyada çok fazla takipçi kitlesine ulaştık. İhbarların çoğu asılsız çıktı. Tek amacımız, Eren'in 16 Temmuz'da son görüldüğü iddia edilen koydan bir görüntüye ulaşmaktı. Çok yıprandık, sinirlerimiz aşırı bozuk. 1 yıl uykusuz ve acı içinde geçti. Gelen ihbarlar asılsız olduğu için hiçbir işe yaramadı. Oğlum Veli Eren hakkında somut bilgisi olan lütfen emniyete başvursun." dedi.