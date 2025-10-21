Bir yörenin gözdesi, tezgahta gören akın etti: Fiyatında düşüş bekleniyor

Mantar toplayıcısı Neslihan Uzun, melki gibi değerli mantarların doğada zor bulunduğunu ve toplanırken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Uzun, "Bu mantarlar zor bulunuyor. İnsanlar toplarken dikkat etmeli, kaybolma olayları yaşanabilir. Ayrıca bilmeyenlerin zehirli mantarlarla karıştırma riski de var. Bu yüzden sadece bildiğimiz mantarları toplamalı veya güvenilir yerlerden temin etmeliyiz" uyarısında bulundu.