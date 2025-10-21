Bir yörenin gözdesi, tezgahta gören akın etti: Fiyatında düşüş bekleniyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki semt pazarında, yörenin gözde mantarları tezgahlardaki yerini aldı. Melki, Epcin veya Kanlıca olarak bilinen lezzetli mantarlar büyük ilgi görürken, fiyatların düşebileceği müjdesi de geldi. Dedebölük mantarları ise daha uygun fiyatıyla alıcı buluyor.
Tavşanlı semt pazarında mantar sezonunun hareketlenmesiyle birlikte vatandaşlar tezgahlara akın etti. Özellikle Melki mantarı olarak bilinen ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan bu tür, geçtiğimiz hafta 300 TL ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyordu.