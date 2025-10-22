Bir zamanlar televizyon ve koltuk dekoruydu: Şimdi pazarda alıcısını bekliyor
Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi oya pazarı, zamanının televizyon ve koltuklarını süsleyen el emeğiyle işlenen geleneksel motifleri bugüne taşırken, göz nuru ürünlerini görücüye çıkaran kadınlar da hem aile ekonomisine katkı sağlıyor, hem de unutulmaya yüz tutmuş bir kültürü yaşatıyor.
Salı günleri kurulan tarihi oya pazarı, el emeği göz nuru ürünleriyle geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Her salı günü tezgah açan kadınlar, tığ oyası, dantel, kanaviçe ve yemeni gibi geleneksel el işlerini satarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de yılların emeğini yaşatıyor.