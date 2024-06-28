Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu

Adana merkezli 30 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 173 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon lira değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yeri hakkında tedbir kararı alındı. Çete üyelerinin banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edildi.

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 1

Adana polisi, gelen bir ihbar üzerine internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti.

Sibergöz-46 operasyonu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ’da kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığı saptandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 2

Şebekenin elebaşlarından H.S’nin KKTC, K.A.U’nun ise Karadağ ayağını yönettiği, Türkiye’deki 6 ilde kurdukları ofislerde bahis oynatılan internet sitelerini koordine ettikleri belirlendi.

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 3

Şüphelilerin banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi olduğu, elde edilen paranın takibini önlemek için ise altın ve kripto paraya çevirdikleri tespit edildi.

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 4

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 24 Haziran’da Adana merkezli 30 ilde 300 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 5

244 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, aralarında elebaşı H.S. ve K.A.U’nun da bulunduğu 244 kişiyi gözaltına aldı.

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 6

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 7

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon lira değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yeri hakkında tedbir kararı uygulandı.

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 8

Şüphelilerin, parayı aklamak için kurdukları bilişim, ambalaj ve kargo sektörlerinde faaliyet gösteren 2 paravan şirket kurdukları belirtildi.

Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu - 9

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 71’i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. H.S. ile K.A.U’nun da aralarında bulunduğu 173 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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