Bir ayakları KKTC’de, diğer ayakları ise Karadağ’da: Adana’da 450 milyon dolarlık bahis operasyonu
Adana merkezli 30 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 173 kişi, adliyeye sevk edildi. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 553 milyon lira değerindeki 2 şirket, 87 lüks araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yeri hakkında tedbir kararı alındı. Çete üyelerinin banka hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi tespit edildi.
Adana polisi, gelen bir ihbar üzerine internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekeyi deşifre etti.Sibergöz-46 operasyonu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Karadağ’da kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığı saptandı.