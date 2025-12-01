Birbirinden 63 yıldır ayrılmayan kardeşleri eşleri de ayıramadı. Tarla, ev, bahçe her şey ortak.
01.12.2025 11:38
Son Güncelleme: 01.12.2025 11:38
İHA
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde yaşayan Açıkel kardeşler, 63 yıldır birbirinden ayrılmıyor. Birlikte alışverişe çıkan, tarla eken, hayvanlarına bakan kardeşler, aynı evde eşleriyle birlikte yaşıyor.
Kadışehri ilçesine bağlı Seyhan köyünde yaşayan 64 yaşındaki Haydar Açıkel ve 63 yaşındaki Bayram Açıkel kardeşler birbirinden ayrılamıyor.
Çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemleri dahil her zaman bir arada olan kardeşler alışverişe birlikte çıkıyor, tarlalarını birlikte ekiyor, hayvanlarına birlikte bakıyor.
Evlendikten sonra da eşleriyle birlikte aynı evde yaşamaya devam eden kardeşler, eşlerinin de zamanla bu duruma alıştıklarını söylüyor.
"BABAM 'EVİNİZİ AYIRIN' DEDİ, KABUL ETMEDİK"
Bayram Açıkel, ağabeyiyle hiçbir zaman ayrılmadığını belirtip ikiz gibi büyüdüklerini dile getirdi.
"Aklım yettiğinden beri beraberiz." diye konuşan Açıkel, çiftçilik yaptıklarını dile getirip "Ekin, buğday, arpa ekiyoruz. Hayvanlarımız var, onlara bakarız." dedi.
Çocuklarının okumak için gittiğini ifade eden Açıkel, "Kimse yok yanımızda. İki kardeş, hanımlarımızla bir arada duruyoruz. Rahmetli babam bir gün 'Benim zamanım geldi, ben sizi ayırayım' dedi. Birbirimizle mutlu olduğumuzu söyledim. Hanımlarımızın da umutları kesilince birbiriyle samimi oldular. Biz de kurtulduk onlar da kurtuldu." dedi.
"ONLAR İSTEMEYİNCE BİZ DE İSTEMEDİK"
Bayram Açıkel'in eşi 53 yaşındaki Halime Açıkel, eşlerinin ayrılmak istemeyince kendilerinin de geçinmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.
"Evleneli 36 sene oldu, beraber duruyoruz." diye konuşan Açıkel, "Çocukları büyütürken zorlandığımız oldu. Sonra büyüdüler. Her biri işini aşını buldu gitti." ifadelerini kullandı.
"GURBETE BİLE BİRLİKTE GİTTİK"
Haydar Açıkel, kardeşiyle birbirine sonsuz inancı olduğunu söyledi.
Açıkel, "İstanbul'a gurbete gittik. Yaklaşık bir sene durduk. O zaman da beraber gittik. Annem 13-14 doğum yapmış. Şimdi 5 kardeşiz. 3 kız kardeşimiz var. Kız kardeşlerimiz de 'iyi geçinin, ayrılmayın, Allah'tan başka kimseniz yok' diyorlar." dedi.
"BİZ MEMNUNUZ"
Haydar Açıkel'in eşi Kadriye Açıkel ise evleneli 40 sene olduğunu ve o tarihten itibaren bir arada olduklarını söyledi.
Kadriye Açıkel, "Ayrılmak için çok çaba gösterdik ama ayrılmadılar. Biz iyiyiz, memnunuz diyoruz. Eşimden, kaynımdan, eltimden de memnunum. Allah ayırmasın." şeklinde konuştu.