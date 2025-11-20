Birçok ilçede uygulanacak: İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi (21 Kasım BEDAŞ kesinti programı)

İstanbul’da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri sürüyor. İstanbul'da farklı semtlerde oturan birçok vatandaş, 21 Kasım 2025 Cuma günü elektrik kesintileriyle güne uyanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 21 Kasım tarihli planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.