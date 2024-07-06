Birçok ilde göktaşı düştü: Göktaşı hangi illere, nereye düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama

Türkiye Uzay Ajansıda konu ile ilgili yaptığı paylaşımda; "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu.



Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.



Kimyasal Bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.



Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.



Atmosfer Koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.



Meteoridin Boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler.



Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir." ifadelerini kullandı.