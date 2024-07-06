Birçok ilde göktaşı düştü: Göktaşı hangi illere, nereye düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama

Ankara ve Türkiye’nin bazı illerinde görülen meteor geceyi aydınlattı. Düşen meteor Türkiye’nin farklı şehirlerinden görülürken Ankara’da ise o anlar bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Peki, göktaşı hangi illere, nereye düştü?

Birçok ilde göktaşı düştü: Göktaşı hangi illere, nereye düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama - 1

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesindekiler dahil birçok kentte vatandaşlar, yeşil renkte parlak bir cismin gökyüzünden kayarak geçtiğine dair sosyal medyada videolar paylaştı. Göktaşı olduğu tahmin edilen cismin İstanbul'da da birçok bölgede görüldüğü belirlendi.

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Birçok ilde göktaşı düştü: Göktaşı hangi illere, nereye düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama - 2

GÖKTAŞI NEREYE DÜŞTÜ?

Türkiye'nin birçok bölgesinde akşam saatlerinde . İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük gibi birçok ilde ışık hüzmesini fark edenler cep telefonlarına sarıldı.

Birçok ilde göktaşı düştü: Göktaşı hangi illere, nereye düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama - 3

Türkiye Uzay Ajansıda konu ile ilgili yaptığı paylaşımda; "Bu gece ülkemizin çeşitli yerlerinde gökyüzünde görülen meteor heyecana neden oldu.

Meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renkler; meteorun kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi birkaç faktöre bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Kimyasal Bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken, magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum (Ca+) ise mor renk oluşturabilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer Koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin Boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler.

Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Birçok ilde göktaşı düştü: Göktaşı hangi illere, nereye düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama - 4

GÖKTAŞI SES PATLAMALARINA NEDEN OLUR MU?

Göktaşlarının atmosfere giriş hızları 10 ile 70 kilometre/saniye arasında değişir. Yani atmosfere girdiklerinde ses hızının (20°C’de havadaki hızı 344 metre/saniye) çok üzerindeki hızlarda hareket ederler. Dolayısıyla havada şok dalgaları ve ses patlamaları oluşturabilirler. Ancak küçük boyuttaki göktaşlarının hızları atmosferdeki gazların ve parçacıkların oluşturduğu sürtünme nedeniyle kısa sürede düşer. Küçük göktaşları yerin yüzeyine ulaşamadan atmosferde parçalanır.

Birçok ilde göktaşı düştü: Göktaşı hangi illere, nereye düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama - 5

Ancak atmosfere giren gökcisminin büyük olması durumunda atmosferin oluşturduğu sürtünme etkisi daha belirsizdir. Bu nedenle büyük göktaşları atmosferde daha yüksek hızlarda hareket eder. Örneğin elli metre çapındaki Barringer Krateri’ni oluşturan göktaşının 49 bin yıl önce Arizona Çölü’ne çarptığı andaki hızının saatte yaklaşık 40 bin kilometre olduğu tahmin ediliyor.

Sesten hızlı hareket eden bir cismin havada oluşturduğu şok dalgalarının ve ses patlamalarının şiddetini cismin büyüklüğü, kütlesi, şekli, irtifası ve atmosfer koşulları etkiler. Örneğin daha büyük ve ağır cisimler daha şiddetli ses patlamaları oluşturur. Sesten hızlı hareket eden bir cismin irtifası yüksekse oluşturduğu şok dalgaları daha uzun mesafe katedeceğinden, ses patlamasının yerin yüzeyindeki etkisi daha azdır. Bu nedenle yüksek hızlarda hareket eden büyük göktaşlarının havada oluşturduğu ses patlamaları insanlar tarafından duyulabilir.

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