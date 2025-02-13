Birçok ilde kar tatili devam ediyor: İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı?

İstanbul’da bir gün süreyle eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili arası verildi. 12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil olurken bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları yaşanmaya devam ediyor. Yurt genelinde birçok ilde beyaz örtü etkisini hissettirirken Malaya, Bingöl, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Amasya gibi illerde bazı ilçelerde bugün okullar tatil edildi. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise okullarda son durumu yakından takip ediyor. Peki İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı? İşte, İstanbul'daki okullarla ilgili son gelişmeler…

Birçok ilde kar tatili devam ediyor: İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı? - 1

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Malaya, Bingöl, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Amasya illerinde okullar tatildi. İstanbul'da ikamet eden öğrenciler ve velileri, 13 Şubat Perşembe günü için verilen kararı merak ediyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Birçok ilde kar tatili devam ediyor: İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı? - 2

İSTANBUL’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilemesi sebebiyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da 7 ilçe için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması bekleniyor.

Birçok ilde kar tatili devam ediyor: İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı? - 3

13 Şubat Perşembe günü, İstanbul’da bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının devam etmesi beklenirken okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.  Bu nedenle İstanbul'da eğitim ve öğretim kaldığı yerden devam edecek.

Birçok ilde kar tatili devam ediyor: İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı? - 4

AKOM HAVA SICAKLIKLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA

AKOM hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da şubat ayı başından beri etkili olan soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla birlikte hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Birçok ilde kar tatili devam ediyor: İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı? - 5

Karla karışık yağmurun yüksek bölgelerde kar şeklinde olması beklenirken “Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir.” denildi.

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