Birçok ilde kar tatili devam ediyor: İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı?
İstanbul’da bir gün süreyle eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili arası verildi. 12 Şubat Çarşamba günü okullar tatil olurken bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları yaşanmaya devam ediyor. Yurt genelinde birçok ilde beyaz örtü etkisini hissettirirken Malaya, Bingöl, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Amasya gibi illerde bazı ilçelerde bugün okullar tatil edildi. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise okullarda son durumu yakından takip ediyor. Peki İstanbul’da bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar açık mı? İşte, İstanbul'daki okullarla ilgili son gelişmeler…
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Malaya, Bingöl, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Amasya illerinde okullar tatildi. İstanbul'da ikamet eden öğrenciler ve velileri, 13 Şubat Perşembe günü için verilen kararı merak ediyor.