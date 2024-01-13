Birçok ilde kar yağışı etkili oldu

Birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı yerlerde araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bilecik'te ise kar küreme ve tuzlama aracı devrildi.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 1

Birçok kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 2

BİLECİK

Pazaryeri-Bozüyük kara yolunun 5'inci kilometresinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Engin Şirin idaresindeki araç kayarak şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma ve belediyeye ait iş makinesi yönlendirildi.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 3

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 4

Ekipler, kara yolundaki trafiği kontrollü sağlıyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 5

BOLU DAĞI'NDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 6

KARABÜK'ÜN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI

İl merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 7

Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 8

KASTAMONU'NUN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Kayalarbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı Ortasökü köyünde yoğunlaştı.

1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi’ne doğru daha da artan kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 9

Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kastamonu, Küre ve İnebolu kara yolunun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 10

Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliği'ne bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, ilçelerin il merkezi ile bağlantısının sağlandığı kara yolunu açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 11

ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından il genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Zonguldak-İstanbul kara yolu ile Zonguldak-Ankara kara yolunda yağan kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybederek maddi hasarlı kaza yaptı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 12

Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışının ardından her iki kara yolu üzerinde de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 13

BİTLİS

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kar kalınlığı merkezde 6 santimetre, yüksek kesimler de ise 45 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri merkezde kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 14

4 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tatvan ilçe merkezine bağlı Yumurtatepe, Çekmece, Benekli ve Örenlik köylerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Tatvan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 4 köyün yolunu ulaşıma açma çalışması yürütüyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oldu - 15

DÜZCE’DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Düzce merkezde de dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimler ve bağlantı yollarında ise kar yağışı etkili oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER