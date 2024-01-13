Birçok ilde kar yağışı etkili oldu
Birçok ilde kar yağışı etkisini gösterdi. Bazı yerlerde araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bilecik'te ise kar küreme ve tuzlama aracı devrildi.
Birçok kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Birçok kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Pazaryeri-Bozüyük kara yolunun 5'inci kilometresinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Engin Şirin idaresindeki araç kayarak şarampole devrildi.
Olay yerine jandarma ve belediyeye ait iş makinesi yönlendirildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazanın ardından aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Ekipler, kara yolundaki trafiği kontrollü sağlıyor.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Kar nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.
İl merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Kayalarbaşı mevkisinde başlayan kar yağışı Ortasökü köyünde yoğunlaştı.
1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi’ne doğru daha da artan kar yağışı nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kastamonu, Küre ve İnebolu kara yolunun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları İnebolu 152. Şube Şefliği'ne bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, ilçelerin il merkezi ile bağlantısının sağlandığı kara yolunu açık tutmak için karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından il genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Zonguldak-İstanbul kara yolu ile Zonguldak-Ankara kara yolunda yağan kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybederek maddi hasarlı kaza yaptı.
Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışının ardından her iki kara yolu üzerinde de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla kar kalınlığı merkezde 6 santimetre, yüksek kesimler de ise 45 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri merkezde kar yağışının yolu kapatmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Tatvan ilçe merkezine bağlı Yumurtatepe, Çekmece, Benekli ve Örenlik köylerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Tatvan İlçe Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 4 köyün yolunu ulaşıma açma çalışması yürütüyor.
Düzce merkezde de dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimler ve bağlantı yollarında ise kar yağışı etkili oldu.