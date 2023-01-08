Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre

Van'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.
Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Muş’ta yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Muş’ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Ovacık ilçesinde 14, Nazimiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Artvin’in Hopa İlçesi cankurtaran mevkide akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Yoldan çıkar araçları vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarırken, kayan araçlar kazaya neden oldu.
Sivas'ta, henüz sezon açılışı yapılamayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.