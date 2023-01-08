Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkili oluyor. Van'da yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken Muş ve Tunceli'de bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İşte birçok bölgede etkili olan kar yağışlarıyla son bilgiler...

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 1

VAN

Van'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 2

Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 3

RİZE

Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi olan Ayder Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan 2 vatandaş, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 4

MUŞ

Muş’ta yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 5

Muş’ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 6

TUNCELİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Ovacık ilçesinde 14, Nazimiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 7

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 8

ARTVİN

Artvin’in Hopa İlçesi cankurtaran mevkide akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Yoldan çıkar araçları vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarırken, kayan araçlar kazaya neden oldu.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Kar kalınlığı 20 santimetre - 9

SİVAS

Sivas'ta, henüz sezon açılışı yapılamayan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

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