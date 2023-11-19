Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları

BURSA- ULUDAĞ

Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 rakımlı Uludağ, dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile beyaza büründü. Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu birinci ve ikinci oteller bölgesinde, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü; kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri karla kaplandı.