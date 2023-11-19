Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları

Türkiye soğuk havaların etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, soğuk ve yağışlı havalara karşı art arda yaptığı uyarılar sonrası birçok kentte kar yağışı da görüldü.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 1

BURSA- ULUDAĞ

Kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 rakımlı Uludağ, dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile beyaza büründü. Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu birinci ve ikinci oteller bölgesinde, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü; kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 2

BURSA- ULUDAĞ

Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, kar yağışı aralıksız sürerken; dün 17 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 3

KOCAELİ - TEM OTOYOLU

Kocaeli'de yoğun kar yağışı etkili oldu. TEM Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Sürücüler araçları ile yavaş ilerlerken, İstanbul istikametinde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 4

KOCAELİ - TEM OTOYOLU

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun Ankara istikametinde de ulaşım yavaş ilerliyor. Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 5

İSTANBUL

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 6

İSTANBUL

Bir süre etkili olan kar daha sonra yerini yağmur ve karla karışık yağmura bıraktı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 7

ANKARA

Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 8

BOLU

 Bolu kent merkeziyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı sürüyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 9

BOLU

Bölgede gece saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Otoyolun Yumrukaya, Elmalık, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler kesimindeki yağış nedeniyle sürücüler güzergahta yavaş ilerliyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 10

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 11

MANİSA

Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci'ye mevsimin ilk karı yağdı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 12

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 13

ÇANKIRI

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi karla buluştu. Kastamonu-Çankırı sınırındaki kış turizminin önemli merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 14

SAKARYA

Sakarya'nın Hendek ilçesinin yüksek kesiminde yer alan Dikmen Mahallesi'nde Kar yağışı etkili oldu.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 15

KARS

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 16

SİVAS

 Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 17

SİVAS

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 18

KARS

Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 19

AĞRI

Ağrı’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, yağışla birlikte 5 bin 137 rakımla yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ve çevresi karla kaplandı.

Birçok ilde kar yağışı etkili oluyor: Yurttan kar manzaraları - 20

ARDAHAN

Ardahan’da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Havanın soğuması nedeniyle yüksek kesimler karla kaplandı.

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