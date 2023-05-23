Birçok ilde kuvvetli yağış ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü

Adana’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle birçok ana arter, ara sokaklar ve iş yerleri su altında kaldı.
Meteorolojiden yapılan uyarıda Adana’da hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış olacağı duyuruldu. Sabah saatlerinde Adana’da kent genelinde sağanak yağış etkili oldu.
Şehrin birçok bölgesinde ana caddeler su altında kalırken sürücüler zor anlar yaşandı. Bazı sürücüler ise yolda kaldı. İş yerlerini ve ara sokakları da su basarken parklarda bulunan bazı ağaçlar da devrildi.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü. Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Polis ekipleri kazaları önlemek amacıyla Ankara-Kırıkkale yolunu geçici süreyle trafiğe kapatınca uzun araç kuyrukları oluştu, vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı. Suların çekilmesiyle birlikte Ankara-Kırıkkale yolu tekrar trafiğe açıldı.
Mersin’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kent merkezinde sokak aralarında su birikintileri oluştu. Tarsus ilçesinde de sağanak etkili oldu.
Yağmur nedeniyle caddeler su altında kaldı, araçlar suya görüldü. İlçede tarım arazileri de yağıştan zarar gördü. Meteorolojiden gelen uyarı üzerine teyakkuza geçen ekipler, sabahın erken saatlerine kadar çalışma yaptı.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
Denizli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle mazgallar tıkanınca karayolunun bazı kısımlarında su birikintisi nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşandı. Şiddetli yağış sırasında bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını da su bastı. Tıkanan mazgallarda yapılan temizlik sırasında 7 ayrı araca ait plaka çıkarıldı.
Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış özelikle karayolunda etkili oldu. Yağış sırasında yüksek kesimlerden yağmur sularıyla sürüklenen taş ve toprak parçaları Kervansaray Mahallesi Acıpayam Bulvarında mazgalların tıkanmasına neden olunca bulvarın bazı kesimleri suyla doldu. Birçok araç trafikte mahsur kaldı. Yoğun yağış nedeniyle birçok ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katları da sular altında kaldı.
Gezkaya Apartmanın bodrum katı yaklaşık 2 metre suyla doldu. Zeytinköy Mahallesinde de bazı ara sokaklara taş ve kumlar sürüklendi, parke taşları yerinden söküldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Trafik polisleri suyla dolan karayolunda önlem aldı. İtfaiye ve DESKİ ekipleri de tıkanan mazgalları açarak kısa sürede karayolunu normal haline döndürdü. Mazgallardan 7 ayrı araca ait plaka çıkarıldı. Plakaların araçların sudan geçmeye çalışırken düştüğü öğrenildi. Su basan ev ve işyerleri ise itfaiye ekipleri tarafından motopomplarla boşaltıldı.
Adıyaman merkez, Besni ve Sincik ilçelerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışına yolda yakalanan birçok vatandaş akaryakıt istasyonlarına girerek araçlarını dolu darbelerine karşı korumaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise araçlarının üzerini battaniye ya da kilimle örttü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı dakikalarca sürdü.
Eskişehir'de sağanak nedeniyle bazı tramvay seferleri aksadı, yollarda su birikintileri oluştu.
Aydın'ın Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, bazı araçlar yolda kaldı.