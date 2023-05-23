Birçok ilde kuvvetli yağış ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü

Gezkaya Apartmanın bodrum katı yaklaşık 2 metre suyla doldu. Zeytinköy Mahallesinde de bazı ara sokaklara taş ve kumlar sürüklendi, parke taşları yerinden söküldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Trafik polisleri suyla dolan karayolunda önlem aldı. İtfaiye ve DESKİ ekipleri de tıkanan mazgalları açarak kısa sürede karayolunu normal haline döndürdü. Mazgallardan 7 ayrı araca ait plaka çıkarıldı. Plakaların araçların sudan geçmeye çalışırken düştüğü öğrenildi. Su basan ev ve işyerleri ise itfaiye ekipleri tarafından motopomplarla boşaltıldı.