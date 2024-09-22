Birçok ilde sağanak ve sel hayatı felç etti: 2 kişi öldü | AFAD'dan 7 il için uyarı
Türkiye'nin birçok ilinde sağanak sel ve fırtına hayatı felç etti. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 31 ilde 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayı yaşandı. Trabzon'da 2 gün önce selde kaybolan işitme engelli vatandaşın cansız bedeni bulundu. Kahramanmaraş'ta ise keçilerini otlatan bir kişi yıldırım çarpması sonucu can verdi. Öte yandan AFAD, bugün için 2 ile turuncu, 5 ile ise sarı kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.
Türkiye'de pek çok ilde sağanak yağmur sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi.
AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"21 - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yurt genelinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle çok sayıda sel ve su taşkını meydana gelmiştir.
31 ilimizde toplam; 405 sel ve su baskını, 62 heyelan, 204 mahsur kalma olayı yaşanmıştır.Gelen toplam 644 ihbara; 4702 personel, 2041 araç ile müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımızın tamamı ekipler tarafından kurtarılmış olup güvenli alanlara alınmıştır.
Trabzon ilimizde 20 Eylül tarihinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."