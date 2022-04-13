Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Araçların geçişine kontrollü olarak izin verilirken, yolda kalan araçların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı etkili oldu. Kars'ta gece şiddetini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 07:20

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 1

Kars’ta etkili olan soğuk ve yağmurlu hava, yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Kente kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 2

Kentte yağan kar vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorlanırken, iş yerlerini açan vatandaşlarda kar kürüdü.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 3

“MİLLET DENİZE GİRİYOR BEN BURADA KAR KÜRÜYORUM”

Batıda insanların Ege’de denize girmeye başladığını ifade eden Güven Öztürk, “Nisan’ın ortasında kar kürüyoruz. Millet Ege’de denize giriyor. Ben de burada kar kürüyorum” dedi.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 4

Kar yağışının çiftçileri zor durumda bırakacağını belirten Mehmet Aşasın, “Nisan’ın ortası ilk defa görüyorum. Bu kar akşam yağmaya başladı ve arabayı dışarıda bıraktım araba çalışmadı. Gerçekten görüntü olarak çok güzel, ama bizim çiftçimiz için doğu için iyi değil bu kadar kar, artık çift zamanı biliyorsunuz” diye konuştu.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 5

- karayolundaki Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 6

Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araçların geçişine kontrolü olarak izin veriliyor.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 7

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çamlıbel Geçidi’nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 8

Yolda kalan TIR'ın sürücüsü Muzaffer Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya, Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 şakası' yaptı. Çamlıbel'e 10 santimetre kar yağdı." dedi.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 9

ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 10

ERZURUM'DA EKİPLER KAR KÜREME MESAİSİNDE

Erzurum'da  da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası belediye ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Büyükşehir, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde gece boyunca kar küreme ve tuzlama mesaisi yaptı.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 11

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun (15-25 santimetre) devam edeceği tahmin ediliyor.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 12

ARDAHAN VE KARS'TA DA ETKİLİ OLDU

Ardahan ve Kars'ta da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Kars-Ardahan karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 13
Birçok kentte kar yağışı etkili oluyor: Nisan ayında 20 santim kar - 14

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER