Birden kör oldu, sebebini anlayamadı! Bahçede baktığı kedi kabusu yaşattı
İstanbul'da bahçesinde baktığı yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaparak görme kaybı yaşayan 27 yaşındaki Emir Kurt, yaklaşık 2 aydır süren tedavi sonunda sağlığına kavuşmayı bekliyor.
Olaydan yaklaşık bir ay sonra sağ gözünde görme kaybı başlayan Kurt, durumu önemsemedi ancak 2 gün sonra sağ gözünde tamamen, sol gözünde kısmi görme kaybı yaşaması üzerine hastaneye başvurdu.
İlk gittiği hastanede tanı koyamayan doktorlar, Kurt'u Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.