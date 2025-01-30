Birden kör oldu, sebebini anlayamadı! Bahçede baktığı kedi kabusu yaşattı

Tedavisinin devam ettiğini bildiren Kurt, "Sol gözümdeki görme kaybı düzeldi, sağ gözüm ise yüzde 30 görüyor. Artık iyileşeceğim günü bekliyorum. 3-4 senedir sokak kedilerini bahçemde tedavi ediyorum, onlara bakıyorum. Kediden dolayı böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Kedilerde bakteri olduğunu biliyordum ama bu sonuçlara neden olacağından haberim yoktu. Çok kötü bir duygu. Kuduz veya bakteri fark etmez, kesinlikle hayvanlarla bu tip bir temas sonrası hastaneye gidilmeli." diye konuştu.