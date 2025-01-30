Birden kör oldu, sebebini anlayamadı! Bahçede baktığı kedi kabusu yaşattı

İstanbul'da bahçesinde baktığı yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaparak görme kaybı yaşayan 27 yaşındaki Emir Kurt, yaklaşık 2 aydır süren tedavi sonunda sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Birden kör oldu, sebebini anlayamadı! Bahçede baktığı kedi kabusu yaşattı - 1

Olaydan yaklaşık bir ay sonra sağ gözünde görme kaybı başlayan Kurt, durumu önemsemedi ancak 2 gün sonra sağ gözünde tamamen, sol gözünde kısmi görme kaybı yaşaması üzerine hastaneye başvurdu.

İlk gittiği hastanede tanı koyamayan doktorlar, Kurt'u Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

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Birden kör oldu, sebebini anlayamadı! Bahçede baktığı kedi kabusu yaşattı - 2

Burada yapılan muayenelerde, Kurt'u tırmalayan kediden Bartonella bakterisi bulaşma şüphesi üzerine test yapıldı. Testlerin pozitif çıkması sonucu ilaçlı tedaviye başlandı.

Yaklaşık 2 aydır devam eden tedavinin sonunda Kurt'un sol gözü normale dönerken, sağ gözündeki yüzde 70'lik görme kaybı devam ediyor.

Birden kör oldu, sebebini anlayamadı! Bahçede baktığı kedi kabusu yaşattı - 3

"SAĞ GÖZÜM YÜZDE 30 GÖRÜYOR"

Yaşadıklarını anlatan Emir Kurt, bahçede beslediği kedinin elini tırmaladığını, yaklaşık bir ay sonra sabah uykudan uyanınca görme kaybı yaşadığını anlattı.

"Motosiklet kullandığım için rüzgardan dolayı bir sorun yaşadığımı düşündüm." diyen Kurt, "Okula gittim. Bu olaydan iki gün sonraysa sağ gözüm tamamen gitti, sol gözümde başladı. Hastaneye gittim. Beni göz anjiyosu olmam için Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderdiler. Buradaki doktorlar hemen Bartonella olduğumu anlayıp test istediler. İlaçlı tedaviye başladım." ifadelerini kullandı.

Birden kör oldu, sebebini anlayamadı! Bahçede baktığı kedi kabusu yaşattı - 4

Tedavisinin devam ettiğini bildiren Kurt, "Sol gözümdeki görme kaybı düzeldi, sağ gözüm ise yüzde 30 görüyor. Artık iyileşeceğim günü bekliyorum. 3-4 senedir sokak kedilerini bahçemde tedavi ediyorum, onlara bakıyorum. Kediden dolayı böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Kedilerde bakteri olduğunu biliyordum ama bu sonuçlara neden olacağından haberim yoktu. Çok kötü bir duygu. Kuduz veya bakteri fark etmez, kesinlikle hayvanlarla bu tip bir temas sonrası hastaneye gidilmeli." diye konuştu.

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