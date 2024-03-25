imsakiye

Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye başkanı kimdir? Birecik Belediye başkan adayları

Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye Başkanı kimdir? Birecik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Birecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Birecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Birecik yerel seçim sonuçları..

Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye başkanı kimdir? Birecik Belediye başkan adayları - 1

BİRECİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Birecik Belediyesini 17.989 alınan oy ve %44.40 oy oranı ile AK Parti adayı Mahmut Mirkelam kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%44.40
  • HDP%38.30
  • Saadet Partisi%12.09
  • CHP%2.47
  • İyi Parti%1.44
  • SELAHATTİN İMRAK%0.47
  • Diğer%0.82

TÜRKİYE HABERLERİ

Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye başkanı kimdir? Birecik Belediye başkan adayları - 2

BİRECİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Birecik Belediyesi Başkanı Mahmut Mirkelam Kimdir?

İlk ve orta öğretimini Birecik’te tamamlamıştır. Lise eğitimini İzmir Özel Türk koleji’nde tamamlamıştır.
Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ nden (İşletme Muhasebe Bölümü) mezun olmuştur.

YABANCI DİL : İngilizce – Orta seviyede
İŞ HAYATI : İşadamı – Çiftçi

Kendi şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve Antep fıstığı bahçelerinde profesyonel çiftçilik yapmaktadır. Şirketlerinde ve çiftliğinde 500 dolayında, personel istihdam etmektedir.

Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye başkanı kimdir? Birecik Belediye başkan adayları - 3

BİRECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MAHMUT MİRKELAM
  • KEMAL GÜNEŞ
  • MUZAFFER KIRĞIL
  • HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
  • MEHMET TARAKÇI
  • SALİH SEZEN
  • MEHMET BEGİT
  • OSMAN GERGER
  • SÜLEYMAN GÖK
  • MURAT ÇİMENDER
  • TALAT DEMİR
  • MEHMET DAĞ
  • AVNİ AÇAR
  • VAHDETTİN KORKMAZ
Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye başkanı kimdir? Birecik Belediye başkan adayları - 4

ŞANLIURFA İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları 2024

Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Viranşehir Seçim Sonuçları 2024
Suruç Seçim Sonuçları 2024
Siverek Seçim Sonuçları 2024
Karaköprü Seçim Sonuçları 2024
Hilvan Seçim Sonuçları 2024
Harran Seçim Sonuçları 2024
Haliliye Seçim Sonuçları 2024
Halfeti Seçim Sonuçları 2024
Eyyübiye Seçim Sonuçları 2024
Ceylanpınar Seçim Sonuçları 2024
Bozova Seçim Sonuçları 2024
Birecik Seçim Sonuçları 2024
Akçakale Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER