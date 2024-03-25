Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye başkanı kimdir? Birecik Belediye başkan adayları
Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye Başkanı kimdir? Birecik Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Birecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Birecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Birecik yerel seçim sonuçları..
BİRECİK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa Birecik Belediyesini 17.989 alınan oy ve %44.40 oy oranı ile AK Parti adayı Mahmut Mirkelam kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%44.40
- HDP%38.30
- Saadet Partisi%12.09
- CHP%2.47
- İyi Parti%1.44
- SELAHATTİN İMRAK%0.47
- Diğer%0.82