Birecik Belediyesi hangi partide? Birecik Belediye başkanı kimdir? Birecik Belediye başkan adayları

BİRECİK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Birecik Belediyesi Başkanı Mahmut Mirkelam Kimdir?

İlk ve orta öğretimini Birecik’te tamamlamıştır. Lise eğitimini İzmir Özel Türk koleji’nde tamamlamıştır.

Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ nden (İşletme Muhasebe Bölümü) mezun olmuştur.



YABANCI DİL : İngilizce – Orta seviyede

İŞ HAYATI : İşadamı – Çiftçi



Kendi şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve Antep fıstığı bahçelerinde profesyonel çiftçilik yapmaktadır. Şirketlerinde ve çiftliğinde 500 dolayında, personel istihdam etmektedir.