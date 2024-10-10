Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir mağazaya “Ağabeyimizin selamı var.” notu bırakıldı. Bu nottan bir süre sonra mağaza sahibine WhatsApp’tan tehdit mesajı gönderildi. “Casperlar” imzasıyla gönderilen mesaj sonrası iş yeri kurşunlandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay sırasında saldırgan hem kurşun yağdırdı, hem de cep telefonuyla o anları görüntüledi. Mağaza sahibi polise giderek şikayetçi oldu.

Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı - 1

İstanbul’da bir mağaza, tehdit mesajları sonrası kurşunlandı.

Olay, Bağcılar’da dün sabah saatlerinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı - 2

Mağazaya 3 Ekim Perşembe günü gelen bir çocuk, buradaki çalışanlara, “Abimizin selamı var. Sizden haber bekliyor, cevap verin.” yazılı not bıraktı.

Çalışanlar bu notu, iş yeri sahibi Muhammet Özdemir’e iletti ancak Özdemir o notu dikkate almadı.
Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı - 3

Bir süre sonra mağazaya ait cep telefonuna mesaj gönderildi.

Mesajda tehdit yazıları ve “Casperler” imzasıyla not iletildi.

İş yeri sahibi mesajla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı - 4

SABAHA KARŞI KURŞUNLANDI

Dün sabaha karşı mağazanın önüne gelen yüzü maskeli şüpheli, tabancayla iş yerine peş peşe ateş ederken saldırıyı da cep telefonuyla kaydetti.

Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı - 5

Mağazaya 4 el ateş eden kişi, silahı tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesiyle iş yerine gelen Özdemir, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı - 6

Adrese gelen ekipler, iş yerinde incelemelerde bulunduktan sonra silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı - 7

“ÇALIŞANLAR ŞAKA OLDUĞUNU ZANNETTİ”

2019 yılından bu yana Bağcılar’da hizmet verdiklerini anlatan mağaza sahibi, “Daha önce başımıza gelmeyen bir olayla karşı karşıya kaldık. Cenaze nedeniyle il dışındayken mağazama bir kağıt bırakılmış. Çalışanlarım bana bilgi vermemişler. Çalışanlar şaka olduğunu zannetmişler.” dedi.

Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı - 8

“CAN GÜVENLİĞİM YOK”

Bir gün sonra WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşıldığını anlatan Özdemir, “Casperler adlı çetenin bana ulaşmak istediğini öğrendim. Bunun üzerine hemen İstanbul’a gelip karakola şikayetçi oldum. Polislere durumu en ince ayrıntısına kadar izah ettim. Can güvenliğimin olmadığını ve malıma zarar verilebileceğini ilettim.” ifadelerini kullandı.

Bölgede buna benzer olaylar yaşandığını anlatan mağaza sahibi, “Bugün benim başıma geldi. Yarın başka esnafların da başına gelebilecek bir durum. Yalnız bırakılmak istemiyorum.” dedi.
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