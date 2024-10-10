Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bir mağazaya “Ağabeyimizin selamı var.” notu bırakıldı. Bu nottan bir süre sonra mağaza sahibine WhatsApp’tan tehdit mesajı gönderildi. “Casperlar” imzasıyla gönderilen mesaj sonrası iş yeri kurşunlandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olay sırasında saldırgan hem kurşun yağdırdı, hem de cep telefonuyla o anları görüntüledi. Mağaza sahibi polise giderek şikayetçi oldu.
İstanbul’da bir mağaza, tehdit mesajları sonrası kurşunlandı.Olay, Bağcılar’da dün sabah saatlerinde meydana geldi.