Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: “Casperlar” imzalı tehdit sonrası mağazaya saldırı

“CAN GÜVENLİĞİM YOK”

Bir gün sonra WhatsApp üzerinden kendilerine ulaşıldığını anlatan Özdemir, “Casperler adlı çetenin bana ulaşmak istediğini öğrendim. Bunun üzerine hemen İstanbul’a gelip karakola şikayetçi oldum. Polislere durumu en ince ayrıntısına kadar izah ettim. Can güvenliğimin olmadığını ve malıma zarar verilebileceğini ilettim.” ifadelerini kullandı.

Bölgede buna benzer olaylar yaşandığını anlatan mağaza sahibi, “Bugün benim başıma geldi. Yarın başka esnafların da başına gelebilecek bir durum. Yalnız bırakılmak istemiyorum.” dedi.