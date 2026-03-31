Biri bitmeden yenisi geliyor! İstanbul'da yine aralıksız yağmur etkili olacak
31.03.2026 09:01
Son Güncelleme: 31.03.2026 09:08
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da üç gündür etkili olan sağanak yağış megakenti terk etti ancak yarın yeni bir yağışlı hava sistemi Marmara'ya giriş yapacak.
İstanbul'da günlerdir etkili olan sağanak yağış bugün yavaş yavaş şehri terk edecek.
Ancak megakentte yağmur henüz bitmiş değil.
İstanbul bir kez daha yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
YENİ YAĞIŞLI HAVA SİSTEMİ GELİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, etkisini yitiren yağışlı hava sisteminin ardından yeni bir sistemin şehre giriş yapacağını bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden benzer bir sistem yarın Marmara Bölgesi'ne ulaşacak.
4-5 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
Aralıklarla sağanak yağış bırakması beklenen sistem, 4-5 gün boyunca etkili olacak.
Bu süreçte hava sıcaklığının 14-19 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.