Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık!
Ümraniye ve Ataşehir'de iş yerlerini kurşunlayıp haraç almak isteyen iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin silahlı saldırı anında olayı kayda alıp, "Kapattım ışıkları beni bulmak isteyen yaksın." diye paylaşım yaptıkları belirlendi.
İstanbul'un iki ilçesinde haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan iki şüpheli tutuklandı.
Olay, 16 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi'ndeki Göksu Caddesi'nde meydana geldi.