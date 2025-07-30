Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık!

Ümraniye ve Ataşehir'de iş yerlerini kurşunlayıp haraç almak isteyen iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin silahlı saldırı anında olayı kayda alıp, "Kapattım ışıkları beni bulmak isteyen yaksın." diye paylaşım yaptıkları belirlendi.

Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık! - 1

İstanbul'un iki ilçesinde haraç almak için iş yerlerini kurşunlayan iki şüpheli tutuklandı.

Olay, 16 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Ümraniye Tatlısu Mahallesi'ndeki Göksu Caddesi'nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık! - 2

BİRİ ATEŞ ETTİ, DİĞERİ KAYDETTİ

Edinilen bilgiye göre, haraç vermediği gerekçesiyle iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden biri ateş açarken, diğeri o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Açılan ateş sonucu iş yerinin camlarına ve önünde park halinde bulunan otomobile 11 kurşun isabet etti. Saldırganlar olayın ardından kaçtı.

Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık! - 3

İZLERİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN İSTANBUL TURU ATTILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası tarafından kaydedilen silahlı saldırı görüntülerini incelemeye aldı.

Polis şüphelilerin izlerini kaybettirmek amacıyla önce Avrupa Yakası'na geçtiklerini ardından da Anadolu Yakası'na geri döndüklerini tespit etti.

Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık! - 4

KİMLİKLERİ SAHTE, SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kimliklerinin kaybolduğunu öne süren şüpheliler, polise sahte isim verdi.

Ancak sorgulamada çelişkili ifadeler kullanmaları üzerine kimliklerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

İsmini S.Ö. olarak söyleyen şüphelinin gerçek kimliğinin B.K. (22) olduğu ve hakkında 12 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca B.K.'nin sekiz ayrı dosyadan arandığı, daha önce işlediği suçlar nedeniyle toplam 12 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu da öğrenildi.

Diğer şüphelinin ise F.K.Ö. olduğu ve poliste beş suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık! - 5

"KAPATTIM IŞIKLARI" DİYE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Polis, F.K.Ö.'nün sosyal medya hesaplarını da inceledi.

Şüphelinin elinde silahla çekilen fotoğraflarını paylaştığı ve bunlardan birinin üzerine "Kapattım ışıkları. Beni bulmak isteyen yaksın." yazdığı görüldü.

Şüphelinin yakalandığında ise ilk sözlerinin "Beni nasıl buldunuz." olduğu öğrenildi.

Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık! - 6

Diğer yandan Gasp Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin 2 Haziran 2025 tarihinde Ataşehir Ferhatpaşa mahallesi Aytaşı sokakta bulunan bir iş yerini haraç almak için kurşunladıkları tespit edildi.

Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık! - 7

İş yerine dört kurşun isabet ettiği saldırı olayıyla ilgili daha önce yapılan operasyonda S.M.S.'nin (18) tutuklandığı öğrenildi.
Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan B.K. ve F.K.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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