Biri kurşunladı, diğeri sosyal medyada paylaştı: Kimlikleri sahte, suç dosyaları kabarık!

KİMLİKLERİ SAHTE, SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Kimliklerinin kaybolduğunu öne süren şüpheliler, polise sahte isim verdi.

Ancak sorgulamada çelişkili ifadeler kullanmaları üzerine kimliklerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

İsmini S.Ö. olarak söyleyen şüphelinin gerçek kimliğinin B.K. (22) olduğu ve hakkında 12 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca B.K.'nin sekiz ayrı dosyadan arandığı, daha önce işlediği suçlar nedeniyle toplam 12 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu da öğrenildi.

Diğer şüphelinin ise F.K.Ö. olduğu ve poliste beş suç kaydının bulunduğu tespit edildi.