Birinci cemre ne zaman düşecek? 2025 cemre düşme tarihleri
"Birinci cemre ne zaman düşecek?" sorusu son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Kış mevsiminin sona erip doğada bitkilerin canlanmaya başladığı dönemi simgelemesiyle bilinen cemre düşmesinin, 2025 yılındaki tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, cemre ne zaman düşecek? 2025 cemre düşme tarihleri ne zaman?
Cemre düşme tarihlerine dair araştırmalar hız kazandı. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. İşte, 2025 cemre düşme tarihleri...