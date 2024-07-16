Bisiklet parkurunda bisiklet sürdü, saldırıya uğradı

İstanbul Arnavutköy’deki bir parkta yer alan bisiklet parkurunda bisiklet süren 14 yaşındaki bir çocuk, bir grubun saldırısına uğradı. İddiaya göre çocuğa tepki gösteren gruptakiler, “Bir daha buraya gelmeyeceksin.” diyerek tehditte bulundu. Yaşananlar, çocuğun kask kamerası tarafından kaydedildi.

Bisiklet parkurunda bisiklet sürdü, saldırıya uğradı - 1

İstanbul’da bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk, bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Olay, geçen gün akşam saatlerinde Arnavutköy’de bulunan Vadipark’ta gerçekleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bisiklet parkurunda bisiklet sürdü, saldırıya uğradı - 2

İddiaya göre akşam saatlerinde parktaki bisiklet parkuruna giderek bisiklet kullanan 14 yaşındaki çocuk aynı parkta bulunan bir ailenin tepkisiyle karşılaştı.

Bir kişi önce gelerek çocuğun parkurda bisiklet sürmesine tepki gösterdi daha sonra ona saldırarak “Bir daha buraya gelmeyeceksin.” diye tepki gösterdi.

Bisiklet parkurunda bisiklet sürdü, saldırıya uğradı - 3

Yaşananlar bisikletli çocuğun kask kamerası tarafından görüntülendi.

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