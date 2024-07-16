Bisiklet parkurunda bisiklet sürdü, saldırıya uğradı
İstanbul Arnavutköy’deki bir parkta yer alan bisiklet parkurunda bisiklet süren 14 yaşındaki bir çocuk, bir grubun saldırısına uğradı. İddiaya göre çocuğa tepki gösteren gruptakiler, “Bir daha buraya gelmeyeceksin.” diyerek tehditte bulundu. Yaşananlar, çocuğun kask kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul’da bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk, bir grubun tepkisiyle karşılaştı.
Olay, geçen gün akşam saatlerinde Arnavutköy’de bulunan Vadipark’ta gerçekleşti.