Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum"

Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün, "Bugün 71'inci gündeyiz. 71 gün sonra Doğanay Güzelgün'ü öldüren kişinin teslim olduğu haberini aldık." dedi.

"Şu an cezaevinde olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra adalet doğru şekilde işler." ifadelerin kullanarak Ünlü'nün hak ettiği cezayı bulmasını istedi.