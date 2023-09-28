Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum"
İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasının ardından, bisikletliler farkındalık sürüşü gerçekleştirdi. Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün ve onlarca bisikletli Bostancı sahil yolunda toplandı. Banu Güzelgün, adalete güvendiklerini dile getirerek "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum." dedi.
Bostancı Sahil Yolunda 18 Temmuz Salı günü bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü , 71 günlük kaçışın ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne gelerek teslim oldu.
Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün katili 71 gün sonra teslim oldu ve tutuklandı