Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum"

İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmasının ardından, bisikletliler farkındalık sürüşü gerçekleştirdi. Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün ve onlarca bisikletli Bostancı sahil yolunda toplandı. Banu Güzelgün, adalete güvendiklerini dile getirerek "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum." dedi.

Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum" - 1

Bostancı Sahil Yolunda 18 Temmuz Salı günü bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü , 71 günlük kaçışın ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. 

Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün katili 71 gün sonra teslim oldu ve tutuklandı

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Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum" - 2

17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Ünlü'nün tutuklanmasının ardından Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün ve bisikletliler dün saat 19.00'da farkındalık sürüşü için Bostancı Salih Yolu'nda toplandı.

Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum" - 3

Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün, "Bugün 71'inci gündeyiz. 71 gün sonra Doğanay Güzelgün'ü öldüren kişinin teslim olduğu haberini aldık." dedi.

"Şu an cezaevinde olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra adalet doğru şekilde işler." ifadelerin kullanarak Ünlü'nün hak ettiği cezayı bulmasını istedi. 

Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum" - 4

Güzelgün, adalete de güvendiklerini sözlerine ekledi.

Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum" - 5

NE OLMUŞTU?

Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.

Bisikletli Doğanay Güzelgün için farkındalık sürüşü | "Hak ettiği cezayı bulur diye düşünüyorum" - 6

Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.

Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı.

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