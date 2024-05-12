Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Çizginin iç tarafındaydık, yola çıkmamıştık

"SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASI ACIMIZI DAĞLADI"

Olay sırasında yol çizgisinin iç tarafında olduklarını belirten E.A., "Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık. Kamyonet sürücüsü kazadan sonra yavaşladı. Duracağını sandım. Bisikletimi bıraktıktan sonra başımı kaldırdığımda kamyonet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığını gördüm. Olay yerinde bulunan bir motosikletli korna çalınca şahıs durdu." diye konuştu.

Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm Güneş ise, adalet istediğini söyleyerek, "Ailemize, hayatımızın en kara gününü yaşatan sürücünün serbest bırakılması acımızı bir kat daha dağlamıştır. 23 yaşında, hayatının baharında gencecik bir fidan olan, güler yüzlü meleğim Zeliha'mızın umutlarını, hayallerini, geleceğini, hayatını yok eden bu kişinin tüm Türkiye'ye örnek olacak bir cezayı alması için hukuki süreci başlattık." ifadelerini kullandı.