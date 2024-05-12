Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı: Çizginin iç tarafındaydık, yola çıkmamıştık
Çanakkale'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in yaşamını yitirdiği kazanın görgü tanığı E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. E.A. ifadesinde "Zeliha'nın kullandığı bisikletin gidonuna kamyonetin kasası çarptı. Zeliha yere düştü. Biz olay sırasında yol çizgisinin (banket çizgisi) iç tarafındaydık. Hiçbir şekilde yola çıkmamıştık." dedi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında 28 Nisan'da saat 19.00 sıralarında S.Ç. yönetimindeki kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) kullandığı bisiklete çarptı. Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, kurtarılamadı.