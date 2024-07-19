Bisikletli Zeliha’nın ölümünde kamyonet sürücüsüne istenen ceza belli oldu

BİLİRKİŞİ RAPORU: ZEHİLA’NIN KUSURU YOK

Bilirkişi raporu da iddianameye girdi.

Raporda, S.Ç’nin kaza sırasında önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, yakın takip kural ihlalleri nedeniyle asli ve tam kusurlu olduğu, bisiklet sürücü olan Zeliha Güneş’in ise kusurunun bulunmadığı belirtildi.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, S.Ç’nin taksirle ölüme sebep olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.