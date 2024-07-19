Bisikletli Zeliha’nın ölümünde kamyonet sürücüsüne istenen ceza belli oldu
Çanakkale’de bisiklet turuna katılmak için antrenman yaparken kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi Zeliha Güneş’in öldüğü kazaya ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sürücü S.Ç. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in öldüğü kazada, kamyonet sürücüsü için istenen ceza belli oldu.