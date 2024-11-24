Bisikletli başkan adayı kazada yaralandı: Durumu kritik
Antalya’da son yerel seçime bağımsız olarak giren ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkat çeken Osman Bülüç’e otomobil çarptı. Yaralanan Bülüç, hastanede tedavi altına alındı. Bülüç’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Antalya’nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde bağımsız belediye başkan adayı olan ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken Osman Bülüç, bisikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandı.