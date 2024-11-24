Bisikletli başkan adayı kazada yaralandı: Durumu kritik

Antalya’da son yerel seçime bağımsız olarak giren ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkat çeken Osman Bülüç’e otomobil çarptı. Yaralanan Bülüç, hastanede tedavi altına alındı. Bülüç’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bisikletli başkan adayı kazada yaralandı: Durumu kritik - 1

Antalya’nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde bağımsız belediye başkan adayı olan ve bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken Osman Bülüç, bisikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralandı.

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Bisikletli başkan adayı kazada yaralandı: Durumu kritik - 2

Hüseyin A. idaresindeki 07 BUL 155 plakalı otomobil, Akçaalan Mahallesi Genpa Kavşağı'nda, Osman Bülüç'ün kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada, Bülüç yaralandı.
Bisikletli başkan adayı kazada yaralandı: Durumu kritik - 3

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bülüç’ün, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bisikletli başkan adayı kazada yaralandı: Durumu kritik - 4

Otomobil sürücüsü Hüseyin A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bisikletli başkan adayı kazada yaralandı: Durumu kritik - 5

Son yerel seçimlerde Serik Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Osman Bülüç, bisikletle gezerek “Yaparsa gariban Osman yapar.” sloganıyla gerçekleştirdiği seçim çalışmalarıyla ilgi odağı olmuştu.

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