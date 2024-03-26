Bismil Belediyesi hangi partide? Bismil Belediye başkanı kimdir? Bismil Belediye başkan adayları
Bismil Belediyesi hangi partide? Bismil Belediye Başkanı kimdir? Bismil Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Bismil Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Bismil Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Bismil yerel seçim sonuçları..
BİSMİL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Bismil Belediyesini 39.366 alınan oy ve %71.43 oy oranı ile HDP adayı Orhan Ayaz kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Enver Hakan Zengince atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%71.43
- AK Parti%25.75
- CHP%1.82
- Saadet Partisi%0.75
- DSP%0.13
- BTP%0.11