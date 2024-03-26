Bismil Belediyesi hangi partide? Bismil Belediye başkanı kimdir? Bismil Belediye başkan adayları

BİSMİL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bismil Belediyesi Başkanı Enver Hakan Zengince Kimdir?

1981 Ordu Kumru doğumlu olan Enver Hakan ZENGİNCE İlk ve orta tahsilini Kumruda tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönelimi Bölümünden mezun oldu. Mezuniyete müteakip İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Encümen Murakıbı olarak çalıştı.



2011 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Zonguldak Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Zonguldak İlinde Valilik stajını, Çanakkale-Biga İlçesi ile Artvin-Arhavi ilçesinde Refiklik stajını ve Yozgat ilinde Mülkiye Teftiş stajını tamamladı.



İngiltere Sheffield şehrinde The University of Sheffield'da 1 yıl süre ile yabancı dil eğitimi aldı ve İngiltere Yerel Yönetim Yapısı üzerine çalışmalarda bulundu. Bu dönemde Londra Başkonsolosluğunda Büyükelçilik stajını tamamladı.



Karabük-Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekilliği, Eskişehir-Beylikova İlçesi, Malatya-Darende İlçesi, Kars-Digor İlçesinde görev yaptı.



19.08.2021 tarihli 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama kararı ile Diyarbakır-Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Enver Hakan ZENGİNCE Tuğba ZENGİNCE hanımefendi ile evlidir.