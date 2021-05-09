Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda, bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirildi. Cihazların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi.

DHA 09.05.2021 - 14:54

Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi - 1
İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki apartmanın altındaki depoda gümrük kaçağı teknolojik cihaz olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi - 2
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ve Bitcoin üretmeye yarayan 501 cihaz ele geçirdi.
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi - 3
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, cihazların ülkeye İstanbul'dan sokulduğu, orada bazı kişiler tarafından kullanıldıktan sonra İzmir'e getirildiği tespit edildi.
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi - 4
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 4 kişi hakkında işlem başlatırken, cihazların Tasfiye İşleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi - 5
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi - 6
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi - 7
Bitcoin üretmeye yarayan 5 milyon TL'lik cihaz ele geçirildi - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER