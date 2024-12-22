“Bi’tık” çetesine operasyon: 12 ilde 47 şüpheli gözaltında

Sosyal medya platformlarında oluşturdukları ilanlarla vatandaşları tuzağa çeken “Bi’tık” isimli çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Para kazandırmak için önce para isteyen dolandırıcılar, yalan yorumlarla, para kazandığını söyleyen kişiler üzerinden algı oluşturdu. “Girdap” ismini verdikleri yöntemle, dolandırdıkları parayı farklı hesaplara aktaran şüphelilerin, ATM’lerden para çekme görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Harekete geçen polis, 47 şüpheliyi gözaltına aldı.

“Bi’tık” çetesine operasyon: 12 ilde 47 şüpheli gözaltında - 1

Ankara Batı Başsavcılığı’nın 3 aydır yürüttüğü özel soruşturma kapsamında, emniyet güçleri Başkent Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere toplam 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 47 kişiyi gözaltına aldı.

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“Bi’tık” çetesine operasyon: 12 ilde 47 şüpheli gözaltında - 2

“GİRDAP” YÖNTEMİ

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar sosyal medyada oluşturdukları hesaplar üzerinden mağdurları dolandırdılar.

Para kazandırmak için önce para isteyen dolandırıcılar, yalan yorumlarla, para kazandığını söyleyen kişiler üzerinden algı oluşturdu.

İkna ederek kandırdıkları mağdurlardan elde edilen paralar, farklı hesaplara yatırılarak “girdap” isimli yöntemle aklandı.
“Bi’tık” çetesine operasyon: 12 ilde 47 şüpheli gözaltında - 3

Bu şekilde dolandırıcılık yapan “Bi’tık” isimli çeteye, Ankara Batı Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Evine baskın yapılan dolandırıcılık zanlıları, yakalanarak Ankara’ya getirildi.

Yapılan aramalarda cep telefonlarına, dijital materyallere ve telefon hatlarına el konuldu.

Şüphelilerin dolandırıcılıkla elde ettikleri paraları ATM’lerden çekme anları kameralardan tespit edildi.
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