“Bi’tık” çetesine operasyon: 12 ilde 47 şüpheli gözaltında

Ankara Batı Başsavcılığı’nın 3 aydır yürüttüğü özel soruşturma kapsamında, emniyet güçleri Başkent Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere toplam 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 47 kişiyi gözaltına aldı.