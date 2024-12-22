“Bi’tık” çetesine operasyon: 12 ilde 47 şüpheli gözaltında
Sosyal medya platformlarında oluşturdukları ilanlarla vatandaşları tuzağa çeken “Bi’tık” isimli çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Para kazandırmak için önce para isteyen dolandırıcılar, yalan yorumlarla, para kazandığını söyleyen kişiler üzerinden algı oluşturdu. “Girdap” ismini verdikleri yöntemle, dolandırdıkları parayı farklı hesaplara aktaran şüphelilerin, ATM’lerden para çekme görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Harekete geçen polis, 47 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ankara Batı Başsavcılığı’nın 3 aydır yürüttüğü özel soruşturma kapsamında, emniyet güçleri Başkent Ankara, İstanbul ve Adana başta olmak üzere toplam 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 47 kişiyi gözaltına aldı.