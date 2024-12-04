Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü
Bitlis'te hava sıcaklığı eksi 13,8 dereceye düştü. Kent merkezindeki bina çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası sürüyor.
Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası sürüyor.
Termometrelerin eksi 13,8 dereceyi gösterdiği kent merkezinde binaların çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.
Dondurucu soğukla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Rahva bölgesinde kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.