Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü

Bitlis'te hava sıcaklığı eksi 13,8 dereceye düştü. Kent merkezindeki bina çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.

Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 1

Kentte geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası başlayan soğuk hava dalgası sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 2

Termometrelerin eksi 13,8 dereceyi gösterdiği kent merkezinde binaların çatılarında buz sarkıtları, ağaçlarda kırağı oluştu.

Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 3

Dondurucu soğukla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 4

Rahva bölgesinde kırağı tutan ağaçlarda güzel görüntüler oluştu.

Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 5
Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 6
Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 7
Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 8
Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 9
Bitlis dondu: Eksi 13,8'i gördü - 10
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