Bitlis şehitlerine veda
Bitlis'te helikopter düşmesi şehit olan 4 asker daha bugün son yolculuklarına uğurlandı. Uzman Çavuş Tolga Demirci, vasiyetinde olduğu gibi memleketi Kayseri'de, 3 yaşında kaybettiği babasının mezarının yanına defnedildi.
Anadolu Ajansı
06.03.2021 - 16:23
Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan 11 askerden 4'ü daha memleketlerinde toprağa verildi.
Uzman Çavuş Tolga Demirci Kayseri'de defnedildi.
Ankara'da dün düzenlenen devlet töreninin ardından uçakla getirildiği memleketinde Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, buradan alınarak Pınarbaşı ilçesi Uzunpınar Mahallesi'ne götürüldü.
Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığındaki musalla taşına kondu.
Şehidin annesi Aynur Aybirdi ve kız kardeşi Nagehan Demirci ile şehit yakınları cenazeye sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan şehidin cenazesi vasiyeti üzerine, mahalle mezarlığında 3 yaşında kaybettiği babası Nazir Demirci'nin yanına defnedildi.
Şehit Astsubay Mehmet Demir için Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi.
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.
Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.
Şehidin dayısı emekli Müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir'in naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Astsubay Demir, 1997'de göreve başlamıştı. 40 yaşındaki şehit, evli ve 3 çocuk babasıydı. Şehit asker törenin ardından toprağa verildi.
Uzman Çavuş Hakan Gül için de Amasya'da tören yapıldı.
Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Gül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Doğantepe köyündeki babaevine getirildi.
Şehidin naaşı, burada helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy okulunun bahçesine götürüldü.
Burada şehidin annesi Gülüzar, eşi Fadime, çocukları Caner (17) ve Ceren (13) Gül, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.
45 yaşındaki şehidin eşi ve 2 çocuğu da cenaze törenindeydi.
Astsubay Nazmi Yılmaz için de Kahramanmaraş'ta tören yapıldı.
Afşin Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere ilçeye bağlı Kuşkayası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.
Burada, babası Tayfur, annesi Elif ve eşi Gizem Yılmaz ile kardeşleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, tören için mahalledeki bir ilkokulun bahçesine getirildi.
Afşin Müftüsü Hayrullah Balta'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Nazmi Yılmaz'ın naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Astsubay Yılmaz, 2014'ten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapıyordu. Bir yıl önce evlenen 28 yaşındaki Yılmaz, 3 ay önce baba olmuştu.
Aynı kazada şehit olan; Korgeneral Osman Erbaş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu ve Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek dün son yolculuklarına uğurlanmıştı.