Bitlis şehitlerine veda

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan 11 askerden 4'ü daha memleketlerinde toprağa verildi.

Şehidin annesi Aynur Aybirdi ve kız kardeşi Nagehan Demirci ile şehit yakınları cenazeye sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan şehidin cenazesi vasiyeti üzerine, mahalle mezarlığında 3 yaşında kaybettiği babası Nazir Demirci'nin yanına defnedildi.

Şehit Astsubay Mehmet Demir için Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.